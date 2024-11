Mauritius’ statsminister erkjenner valgnederlag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må respektere dette valget, og vi ønsker landet og befolkningen lykke til, sier Jugnauth i en uttalelse mandag, før de offisielle resultatene var offentliggjort.

Mauritius, som ligger i Indiahavet cirka 180 mil fra Afrikas østkyst, regnes som en av de mest stabile og velstående demokratiene i regionen.

Så sent som i oktober feiret regjeringen en historisk avtale med Storbritannia om at Mauritius får herredømme over Chagosøyene som helt til nå har vært britisk territorium.

Men valgkampen har først og fremst vært preget av avsløringer om at politikere, journalister og diplomater er blitt avlyttet i all hemmelighet. En hel befolkning har fått innsyn i ukulturen etter at opptakene ble lekket og offentliggjort.

Siden Mauritius erklærte seg som uavhengig fra kolonimakten Storbritannia i 1968, har politikken vært preget av tre familiedynastier. Jugnauth tilhører en av disse og har vært statsminister siden 2017.

Etter søndagens valg er det opposisjonsleder Navin Ramgoolan som etter alt å dømme overtar som regjeringsleder. 77-åringen er sønn av mannen som ledet Mauritius til uavhengighet, og han har selv vært statsminister i flere perioder tidligere.

Flertallet av Mauritius' befolkning er hinduer, og øygruppen har stort sett kunnet nyte stabilitet og økonomisk vekst siden uavhengigheten. Den siste tiden har imidlertid analytikere pekt på økt maktmisbruk og korrupsjon.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)