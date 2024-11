Prinsesse Kate tilbake på kongelig oppdrag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammen med ektemannen prins William, kong Charles og flere andre medlemmer av kongefamilien deltok Kate på Festival of Remembrance i Londons Royal Albert Hall. Dronning Camilla sliter med en luftveisinfeksjon og måtte melde avbud.

I knapphullet på den svarte kjolen bar prinsessen den røde valmuen som for briter er blitt symbolet på alle som har falt i krig og konflikt. Valmuen er et minne fra slagmarken i første verdenskrig og Remembrance Day markeres 11. november – på årsdagen for den krigens slutt.

Det er også ventet at prinsesse Kate søndag deltar på det som er årets hovedmarkering av minnedagen, opplyser Buckingham Palace. Seremonien ved krigsminnesmerket The Cenotaph i London holdes årlig på nærmeste søndag til 11. november.

Den 42 år gamle prinsessen av Wales sa i september at hun var ferdig med cellegiftbehandling for kreft, men at det vil ta tid før hun er fullt restituert. Hennes forrige offentlige oppdrag var da hun og William i oktober møtte familiene til de tre jentene som ble drept knivangrepet i Southport i juli.