Al Jazeera: Minst 19 drept i israelske angrep i Gaza

To familier bestående av seks personer ble ifølge TV-stasjonen drept i et angrep mot Fahd al-Sabah-skolen i Gaza by, der internt fordrevne hadde søkt tilflukt.

To av de drepte, søsknene Ahmad Abu Sakhil og Zahra Abu Sakhil, var ifølge palestinske medier journalister. Faren deres ble også drept i angrepet.

Minst ni andre skal også ha blitt drept i et israelsk luftangrep mot en teltleir med internt fordrevne i al-Mawasi-området utenfor Khan Younis.

Fire andre palestinere skal ha ble drept i to andre angrep i Beit Lahiya nord på Gazastripen.

Palestinske helsemyndigheter opplyste fredag at minst 43.508 mennesker er drept og 102.684 er såret i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober i fjor.