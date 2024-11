Sudan: RSF anklages for å ha drept 120 sivile på to dager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De sivile skal ha blitt drept i delstaten Al Jazirah sør for hovedstaden Khartoum. Volden i delstaten har tiltatt den siste tiden.

Minst 120 sivile ble drept i landsbyen Al Hilaliya, ifølge myndighetene. Sudans utenriksminister omtaler det som en massakre.

Noen skal ha blitt drept med skytevåpen, mens andre døde som følge av matforgiftning eller manglende medisinsk hjelp.

Beleiringen av landsbyen har pågått i to uker, ifølge vitner. Etter at militsen plyndret landsbyen, stengte de innbyggerne inne i moskeer, ifølge en legeorganisasjon i Sudan. Deretter krevde de enorme løsepengesummer for å slippe dem løs.

RSF-militsen anklager på sin side Sudans hær for å ha drept over 60 sivile i et luftangrep mot en flyktningleir i Nord-Darfur. Flere hundre skal også være skadet, ifølge en talsperson fra RSF.

En barneskole som ble brukt til å huse mer enn 35 familier på flukt, skal ha blitt ødelagt i byen Al-Kuma, opplyser talspersonen på Telegram.

Borgerkrigen i Sudan brøt ut i april i fjor. Titusener er drept, og over 14 millioner mennesker er siden drevet på flukt.

Krigen står i hovedsak mellom RSF-militsen og Sudans hær, som tidligere samarbeidet og som sammen kuppet makten i landet og stanset en demokratiseringsprosess.

Både den sudanske hæren og RSF er anklaget for omfattende drap, tortur og overgrep mot sivilbefolkningen.