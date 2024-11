FT: Kushner vil ikke tilbake til Det hvite hus

Sist Trump var president var Kushner rådgiver for svigerfaren, og han spilte blant annet en sentral rolle i forhandlingene om den såkalte Abraham-avtalen som resulterte i at flere arabiske land etablerte diplomatiske forbindelser med Israel.

Forholdet mellom Israel og araberverdenen har siden kjølnet betraktelig som følge av landets krigføring mot palestinerne og Libanon, men det er ventet at Trump vil forsøket å få flere land i regionen til å slutte fred med Israel, først og fremst Saudi-Arabia.

Kushner etablerte i 2021 Affinity Partners, et investeringsfond på drøyt 30 milliarder kroner, i stor grad hentet fra araberstater.

Finanskomiteen i det amerikanske Senatet har gransket fondet, og senator Ron Wyden ga i september uttrykk for bekymring og mente at det kan bidra til å gi andre land innflytelse over Trump-familien, skriver Financial Times.

Kushner vil ifølge Trump-medarbeidere trolig bli spurt til råds når den påtroppende presidenten skal utforme Midtøsten-politikken, ettersom han fortsatt har tett kontakt med ledere i flere arabiske land og Israel.

Les også: Trumps planer: – Vil rive den i to og kaste den ut på dag én (+)

Les også: Svarte amerikanere får rasistiske meldinger etter valget

Kommentar: Folk har noe å lære av Trump