Bølge av russiske angrep mot Ukraina

– Gjennom hele kvelden og natten angrep terroristene våre byer og samfunn. Raketter, droner og glidebomber ble sendt mot Odesa, Kharkiv og Kyiv-området, sa president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret skjøt Russland fem raketter og 92 droner mot landet. Ukrainerne klarte å skyte ned fire av rakettene og 62 droner, ifølge en pressemelding.

Myndighetene i Zaporizjzja opplyser at dødstallet etter et angrep torsdag er steget til ti, blant dem et spedbarn, barnets mor og bestemoren.

I Kharkiv ble minst 25 mennesker såret i angrep rundt om i byen og området rundt. Russerne har den siste tiden trappet opp nattlige angrep på byen.

I Odesa ble ett menneske drept og ni såret i angrep på boligbygg, og i Kyiv-området ble fire mennesker drept. Også i Kherson ble en mann drept i et russisk angrep.

