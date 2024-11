Zelenskyj: Vi er enige om å styrke samarbeidet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj sendte sin første gratulasjon til Trump før valgresultatet var klart onsdag formiddag, men allerede da pekte alt mot seier for Trump.

Senere på dagen snakket de to sammen på telefon.

– Jeg gratulerte ham med det historiske valgskredet – hans enorme valgkampinnsats gjorde dette resultatet mulig. Jeg priset familien hans og teamet hans for det flotte arbeidet, skriver Zelenskyj på X.

– Vi ble enige om å fortsette den tette dialogen og å drive samarbeidet vårt videre. Et sterkt og urokkelig amerikanske lederskap er helt nødvendig for verden og for en rettferdig fred, fortsetter den ukrainske presidenten.

Les også: Trumps planer: – Vil rive den i to og kaste den ut på dag én (+)