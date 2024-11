Italias statsminister gratulerer sin venn Musk etter USA-valget

Musk viet mye tid og penger til å støtte Trumps valgkamp, særlig i innspurten.

Trump har lovet å gjøre Musk til statsråd for sparing i det offentlige. Tesla-toppen har kommet med løfter om milliardkutt i statlig pengebruk, uten å spesifisere hvor han skal bruke sparekniven.

Italias ytre høyre-leder gratulerte torsdag Musk i et innlegg på X, hvor hun også la til at hun har snakket med sin gode venn Musk.

– Jeg er overbevist om at hans engasjement og visjoner kan bli en viktig ressurs for USA og Italia når vi nå skal jobbe sammen for å møte fremtidens utfordringer, skriver Meloni.

Musk delte ut en pris til Meloni på et politisk arrangement i september. Der sa Musk at han synes Meloni «er enda vakrere på innsiden enn på utsiden». Hun svarte med å si at Musk er et «verdifullt geni».

