Innfører nye sanksjoner mot Russland og russere

Offiseren Denis Sergejev er blitt siktet av britisk politi for drapsforsøket mot den tidligere russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter Julija i Salisbury i 2018. Skripal var dobbeltagent og ble forsøkt likvidert av den russiske etterretningstjenesten GRU.

– Sergejev støttet opp om forberedelsene bak og bruken av nervegiften novitsjok i Salisbury – og hadde en koordinerende rolle fra London under angrepet, heter det i en uttalelse fra britiske myndigheter.

Skripal og hans datter Julija ble funnet i bevisstløs tilstand på en benk i Salisbury i mars 2018. Britiske myndigheter mener russisk etterretning smurte novitsjok på håndtaket til Skripals inngangsdør.

Britisk politi har siktet tre russiske statsborgere, blant annet Sergejev, i sitt fravær for drapsforsøket. Britene mener disse er GRU-offiserer. Skripal har uttalt at han mener attentatet ble gjort på direkte ordre fra Russlands president Vladimir Putin, mens russiske myndigheter benekter at de er involvert.

Det er også innført sanksjoner mot flere personer knyttet til den russiske leiesoldatgruppa Wagner, som blant annet driver krig i Sahel og Midtøsten.

