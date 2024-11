Frankrike ser en åpning for å få slutt på krigene i Midtøsten

– Jeg mener et vindu har åpnet seg for å få slutt på tragedien som israelere, palestinere og hele regionen har vært utsatt for siden 7. oktober i fjor, sa Barrot i et møte med Israels utenriksminister Israel Katz.

Åpningen kommer i etterkant av at Donald Trump ble valgt til USAs president og at Israel nylig har oppnådd en rekke taktiske framskritt, sier han.

