Flertallet av tyskere ønsker nyvalg nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samtidig svarte 33 prosent at de var enige i statsminister Olaf Scholz ønske om å avholde nyvalg i mars. Undersøkelsen er gjort av Infratest-Dimap på vegne av ARD.

Regjeringskoalisjonen består av Scholz' parti SPD, De Grønne og Fridemokratene kollapset onsdag, og Scholz sier han vil stille kabinettsspørsmål i januar.

Blant de spurte svarte 59 prosent også at de ønsket regjeringskollapsen velkommen, mens 40 prosent anså Fridemokratene som ansvarlige for at det skjedde. Finansminister Christian Lindner fra dette partiet fikk onsdag sparken av Scholz.

26 prosent av de spurte anså De grønne for å ha skylden, mens 19 prosent skyldte på SPD.

Neste onsdag kommer Scholz til å oppdatere nasjonalforsamlingen om situasjonen i regjeringen, erfarer DPA.

Les også: Dette er Tysklands regjeringskrise – og dette kan skje framover