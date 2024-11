EU-sjefen til europeiske ledere: – Vi må handle nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Europas framtid er i våre hender. Vi må handle nå, slo von der Leyen fast da rundt 50 europeiske stats- og regjeringssjefer samlet seg til toppmøte til Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) i Budapest torsdag.

Donald Trumps brakseier i USA, en mulig regjeringskrise i Tyskland og fortsatt krig i Ukraina danner bakteppet for toppmøtet, der planen er å stake ut en felles vei for framtiden.

Fredag holder EU-landene et uformelt toppmøte samme sted.

– Finnes noe å bygge på

Von der Leyen forsøker å stagge uroen for hva som kan skje når Trump igjen setter seg i førersetet i USA.

For spørsmålene er mange: Hvordan skal man svare på eventuelle tollmurer fra USA? Hva vil skje med Ukraina – og vil hele regningen falle på Europa? Og hvordan skal man greie å holde farten i å kutte i klimautslippene?

– Jeg har en del erfaring med å jobbe med Trump, og det finnes en del å bygge på, sier von der Leyen.

«Snakkisen» blir Trump

På dagsordenen står konkurransekraft, migrasjon og økonomisk sikkerhet. Men snakkisen blir Trump og hva han kan finne på.

– Det blir et tema som ikke står på dagsordenen, men som alle er opptatt av, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som også er på plass i Budapest, til NTB i forkant av toppmøtet.

Trump har blant annet varslet en straffetoll for EU og andre land på ti til 20 prosent fordi han mener USA blir «urettferdig» behandlet. Det kan bli starten på en handelskrig.

Ukraina

Trump har også kritisert sittende president Joe Biden for USAs støtte til Ukraina, noe som har skapt frykt for at han vil kutte støtte og tvinge Ukraina til å overgi seg.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson konstaterer allerede at Europa må ta et større ansvar for Ukraina.

– I lengden er det ikke realistisk at USA og amerikanske skattebetalere skal være den fremste militære bidragsyteren til Ukraina. Den oppgaven vil i større grad hvile på Europa, og det kan vi klare, sier Kristersson ifølge nyhetsbyrået TT.

Ihuga Trump-fan

På klimasiden frykter mange at Trump nok en gang vil trekke USA ut av Parisavtalen. Det setter verden i en mye dårligere posisjon i kampen mot klimaendringene, skriver Energi og klima.

Sist, men ikke minst, har han sådd tvil om USA vil holde sine Nato-forpliktelser i hevd.

Toppmøtets vert, Ungarns statsminister Viktor Orban, er ihuga Trump-fan. I Brussel har det versert ubekreftede rykter om at Orban har invitert Trump til å delta digitalt på møtet.

Tysk krise

Også den tyske regjeringskrisen skaper uro blant EU-landene.

Statsminister Olaf Scholz bekreftet onsdag at han har sparket finansminister Christian Lindner, noe som har ført til at Lindners parti FDP forlater regjeringen.

Ifølge Scholz vil han stille kabinettsspørsmål 15. januar og har foreslått å holde nyvalg i mars.

Opposisjonen krever på sin side kabinettsspørsmål allerede neste uke.

Kristersson peker på at Tyskland sammen med Frankrike, samt Italia, er svært viktige for det europeiske samarbeidet.

– Jeg håper de finner en permanent løsning så raskt som mulig, sier han.

