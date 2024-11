USA-ekspert: – Dette går trolig veien for Trump

– Dette går trolig veien for Trump. Det er ikke over enda, men det ser ikke lyst ut for Harris, sier professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet til NTB ved 5-tiden valgnatten.

– Dette er etter alt å dømme et nytt 2016. Dette valget er definitivt ikke som 2020-valget for Demokratene, legger han til.

– Et solid tegn om hvor valgvinden blåser er stillheten fra Harris-leiren nå, mens Trump-leiren bobler av optimisme og energi.

Allerede i 4-tiden, etter at Trump blant annet vant Florida med stor seiersmargin, sa Mjelde at han trodde det var et dårlig tegn for Harris. Han understreket imidlertid at trenden kunne snu når de store og mest folkerike områdene ble ferdig å telle stemmer.

– Men skulle dette stå seg, må Kamala Harris vinne vippestatene i nord for fortsatt å ha en vei til Det hvite hus, sa han og viste til vippestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Der er stemmene ennå ikke ferdig opptelt.

