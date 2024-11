Valgvake i USA: – Jeg har ikke den beste fornemmelsen

Mens vi her hjemme må holde oss våkne hele natten om vi nøye vil følge presidentvalget i USA, har klokken ikke ramt midnatt i Washington D.C. enda. På den norske ambassaden har nordmenn fra næringsliv, politikk og media samlet seg for å følge valginnspurten.

Den norske ambassaden i Washington D.C. (Ulrik Øen Johnsen)

En av dem er Julie Melfald Berg, som til daglig er taleskriver i Kunnskapsdepartementet. Men de senere ukene har hun jobbet som frivillig for Harris-kampanjen på grasrotnivå.

– Tror du at det kan gå igjennom at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige president?

– Jeg fikk noen frysninger når du sa det. Jeg håper det. Jeg er en optimistisk person, men jeg har ikke den beste fornemmelsen. Jeg vet ikke om det er nerver eller magefølelsen, sier hun.

Hans Høegh, tidligere stabssjef for republikanske Thomas Massie, som har vunnet gjenvalg til Kongressen i delstaten Kentucky for sjuende gang. Høegh har ikke noen magefølelser «på dette stadiet».

– Det jeg kan si er at av disse sju vippestatene, er det 20 kombinasjoner som fører til Harris-seier, og det er 21 kombinasjoner som fører til Trump-seier. Men 71 prosent av kombinasjonene til Trump går gjennom Pennsylvania, så hvis ikke han vinner Pennsylvania, da er han ute av kjøret.

Sluttsummen

Berg dro rundt og banken på dører i Milwaukee, Wisconsin og Pennsylvania. Sammen med Michigan sies disse tre delstatene å være avgjørende for Harris’ vei mot seier. Berg sier at hun traff mange ulike folk, men også mange negative følelser bak dørene.

– Mye frustrasjon, engstelse, nervøsitet og sinne. Det er absolutt noen som slenger igjen dørene foran ansiktet ditt. Men det er også mange på begge sider som trenger å ventilere. Jeg har hatt mange gode lange samtaler med velgere som forklarer hvorfor de velger å stemme som de gjør, sier hun til Dagsavisen.

Det største temaet for velgerne har Berg ett tydelig svar på.

– Det er økonomien. Makroøkonomisk går det bra med USA, men når folk går i butikken for å kjøpe den maten de vanligvis kjøper, så er sluttsummen på lappen mye høyere enn det som den har vært tidligere. Det er vanskelig for mange å få endene til å møtes.

Matvareprisene i Philadelphia-området steg betydelig fra 2021 til 2022, med nesten 14 %. I 2023 fortsatte prisene å øke raskt, og Pennsylvania hadde den høyeste inflasjonen på dagligvarer i USA.

– Det føler folk på kroppen. Man stemmer etter det man føler, ikke etter det man blir fortalt at man skal føle.

Mørklagt politikk

Høegh, som tidligere har berettet om dyp korrupsjon i amerikansk politikk, er ikke egentlig så bestyrtet over hvem som løper med seieren.

– Etter det jeg har opplevd på innsiden i Kongressen, er jeg ikke så forferdet over hva utfallet av dette presidentvalget er. Det kommer til å ha langt mindre å si enn det vi frykter, sier han.

Hans Høegh. (Ulrik Øen Johnsen)

– Hva mener de republikanerne du kjenner om demokratiets tilstand i USA?

– De føler jo at det er noe galt. Det var derfor de valgte Trump til å begynne med. De følte at de sendte sine representanter til Washington, og at de hadde gitt valgløfter, og seks måneder senere så kjente de ikke personen igjen. De vet ikke hva som foregår i denne byen, for det mørklegges, og det opplevde jeg også på innsiden. Det ga grobunn til Trump, for de ville bare ha en fyr som var villig til å sparke ned alle «søppelmenneskene».

Trump har lovet å gjennomføre en storskala deportasjon av millioner av folk uten lovlig status som immigrant i USA, hvis han vinner enda en periode som president.

– Jeg tror ikke det er gjennomførbart. Han mener det nok på et vist nivå, men i praksis tror jeg ikke det kommer til å skje på den måten.

