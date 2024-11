Trump: – En politisk seier vi aldri før har sett

Og som vanlig, USAs kommende president, Donald Trump, den 47. i rekken, sparte ikke på konfekten, da han entret talerstolen.

– Dette er den største politiske bevegelsen i all tid. En politisk seier vi aldri før har sett. Nå skal vi heve USA til et helt nytt nivå, sa han, mens USA, USA, USA runget over salen.

Vi har en ny stjerne, en stjerne er født – Elon — Donald Trump

– Vi har overgått store hindre, og vi har kjempet for dette. Dette landet trenger hjelp, mye hjelp, messet han, mens han smilte på sin sedvanlige måte.

Trump gikk opp på scenen i Florida halv tre natt til onsdag amerikansk tid etter å ha blitt utropt til vinner i flere viktige delstater, blant dem Georgia, Pennsylvania og North Carolina. Samtidig lå han svært godt an i de fleste andre vippestatene.

Trump sto flankert av familie og støttespillere, blant dem sin visepresidentkandidat J.D. Vance, kona Melania Trump og barna. Han takket dem alle sammen.

Takker folket.

– Wow, er dette sprøtt eller, sa han mens jubelen runget blant Trump-fansen i salen.

– Nå skal det jobbes, døgnet rundt, for dere, sa Trump, og lovet å ta USA inn i en ny «golden age», eller gyllen tidsalder.

– Vi skal gjøre dere stolte, og når dere ser tilbake, vil dere se at det var et av deres største øyeblikk da dere stemte på oss, sa Trump, og trakk fram visepresidentkandidat J.D. Vance, som ble hentet fram til talerstolen, hvor han takket for muligheten til å være visepresident under Trump.

– Se på ham, han viser seg å være et bra valg, sa Trump, og ga J.D. Vance en klem.

Skrøt av Musk

Senere takket han også Tesla-gründer Elon Musk, som har gitt ham støtte i valgkampen, skriver NTB.

Tesla-gründeren har gitt Trump støtte i valgkampen og bedt folk stemme på ham.

– Vi har en ny stjerne, en stjerne er født – Elon, sa Trump ifølge Sky News.

– Han er en utrolig fyr. Vi satt sammen i kveld. Han brukte to uker på å drive valgkamp i Philadelphia og andre deler av Pennsylvania, sa Trump.

Deretter fortalte ham om en rakettoppskyting han så på, og at kun Musk er i stand til noe sånt.

– Det er derfor jeg er glad i deg, Elon, sa Trump.

