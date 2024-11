Seier for aborttilhengerne i flere delstater: – Sendt et klart budskap

Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada South Dakota og New York stemte også for å innlemme retten til abort i statenes grunnlover etter den svært kontroversielle høyesterettsavgjørelsen i 2022, som fjernet den landsdekkende retten til abort og overlot spørsmålet til delstatene, ifølge NTB.

I juni 2022 valgte USAs høyesterett, som har et konservativt flertall nå, å sette høyesterettskjennelsen Roe v. Wade fra 1973 til side. Kjennelsen fra 1973 hadde fastslått at USAs grunnlov ga rett til abort, og dette hadde vært gjeldende de 49 år som har gått senere.

I tiden etter at høyesterett opphevet 1973-kjennelsen, har abort vært et stort stridstema i USA.

Klar seier

Missouri var en av de første statene som innførte abortforbud etter kjennelsen i høyesterett. Nå blir de den første staten som opphever abortforbudet, etter at et stort flertall stemte for å endre statens grunnlov i natt, ifølge The Guardian. Missouri er en klar republikansk stat, og i presidentvalget fikk Donald Trump 56,9 prosent av stemmene. Kamala Harris fikk kun 41,6 prosent.

Republikanske folkevalgte rundt i USA har gått i bresjen for å innskrenke abortrettighetene flere steder, deriblant i dypt konservative Missouri.

– I dag har folk i Missouri skrevet historie og sendt et klart budskap: Beslutninger knyttet til graviditet – også abort, prevensjon og behandling ved spontanabort – er personlige og private og skal være opp til den enkelte og familien, ikke politikere, sier Rachel Sweet, som har ledet kampanjen for å fjerne abortforbudet i delstaten.

Colorado, New York og Maryland vedtok også rett til abort. I Florida mislyktes imidlertid et forsøk på fjerne abortforbudet som ble innført for bare seks uker siden. Det samme skjedde i Nebraska.

I New York ble en endring som forbyr diskriminering på grunnlag av «utfall av svangerskap», vedtatt. Det betyr at kvinner ikke skal diskrimineres på grunn av hva som skjedde med deres graviditet, skriver NTB.

Rettssaker

Dagsavisen har tidligere fortalt at det er ulike regler i de ulike statene, og noen stater har enkelte unntak. Men de fleste av disse statene har forbud i alle tilfeller, også inkludert voldtekt eller incest. I Georgia er det et forbud mot abort etter uke seks i graviditeten, det vil si svært kort tid etter at man som regel finner ut av at man er gravid.

Resultatene av tirsdagens valg vil ikke være det siste som blir sagt om å oppheve abortforbudene. Rettssaker om tolkningene av lovgivningen vil helt sikkert komme og viser hvor vanskelig abortspørsmålet er i USA.

I Arizona, Montana, Nevada og South Dakota er ikke opptellingene klare, noe som kan ta flere dager.

I Arizona står valget om retten til abort inntil fosterets levedyktighet, eller omtrent 24 uker. Abort er for tiden forbudt i staten etter uke 15.

Liv og helse

Abort i Montana er for tiden lovlig. Valget sto nå om «rett til å ta og gjennomføre avgjørelser om sin egen graviditet, inkludert retten til abort» fram til fosteret er levedyktig, eller etter levedyktighet for å beskytte en pasients liv eller helse,

I Nevada sto valget om retten til abort fram til levedyktighet, eller etter levedyktighet i tilfeller der pasientens helse eller liv kan være truet.

South Dakotas tiltak er mindre omfattende, fordi det bare vil gi rett til abort før 12. uke av svangerskapet. Men her skal det være en rettssak om gyldigheten av underskriftene som ble samlet inn for at det kunne stemmes over. Utfallet av rettssaken vil avgjøre om avstemmingen blir gyldig eller ikke, ifølge The Guardian.

