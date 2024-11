Russland om Trump: – Vi vil vente og se hva han gjør med Ukraina

Trump har flere ganger sagt at han kommer til å få slutt på krigen i Ukraina hvis han blir president på nytt. Han har også lovet at han kun trenger 24 timer på å gjøre det.

– Vi kommer til å trekke våre konklusjoner basert på håndfaste tiltak og konkrete ord, sier Dmitrij Peskov, som er talsmann for president Vladimir Putin.

Han sier også at han ikke vet om noen planer for at Putin skal gratulere Trump med valgseieren. Årsaken er ifølge Peskov at Russland regner USA som et uvennlig land som er i krig med Russland.

Russere virker ganske fornøyd med Trumps seier, ifølge nyhetsbyrået AFP, som snakket med flere innbyggere på gaten i Moskva onsdag. De håper han vil holde løftet om å få slutt på krigen, som i februar neste år har vart i tre år.

Russland har fastholdt at de kun vil inngå en fredsavtale med Ukraina hvis regjeringen i Kyiv avstår store områder til Russland. De omfatter både den annekterte Krim-halvøya og fire fylker øst i Ukraina.

