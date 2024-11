Netflix-kontorer ransaket – etterforskes for skattesvindel

Fransk og nederlandsk politi har samarbeidet om granskingen av selskapet, som blant annet mistenkes for hvitvasking, skattebedrageri og bruk av svart arbeid, ifølge Le Monde.

Politiet tok seg tirsdag inn på selskapets kontor i Amsterdam, som er hovedkvarter for Netflix både i Europa, Afrika og Midtøsten. Også kontoret i Paris ble ransaket.

– Franske og nederlandske myndigheter har samarbeidet om denne kriminalsaken i flere måneder, opplyser en juridisk kilde til AFP tirsdag.

Politiet i Frankrike startet etterforskningen i november 2022. Da saken ble offentlig uttalte selskapet at de overholder skattereglementet i alle landene hvor de opererer. Netflix har ikke kommentert tirsdagens meldinger om ransaking.

Netflix er også under etterforskning i Frankrike for deres skatteregistreringer for 2019, 2020 og 2021. Selskapet er mistenkt for å ha trikset med tallene på abonnenter for å slippe skatt.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb