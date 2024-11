Fire delstater stemmer over marihuana

I Florida, North Dakota og South Dakota er marihuana til medisinsk bruk alt legalisert, og der skal velgerne nå ta stilling til om det også skal åpnes for fri bruk for andre, skriver The New York Times.

Velgerne i South Dakota skal ta stilling til det mest liberale forslaget. Det åpner for helt fri bruk, besittelse og distribusjon av marihuana.

I Florida er forslaget å legalisere bruk for alle over 21 år, men med begrensninger når det gjelder mengden man kan være i besittelse av.

North Dakotas velgere skal også ta stilling til hvor mye marihuana innbyggerne eventuelt kan være i besittelse av.

I Nebraska skal velgerne ta stilling til legalisering av marihuana til medisinsk bruk, samt hvordan dette skal reguleres.

38 av USAs 50 delstater har legalisert marihuana til medisinsk bruk, mens 24 også har legalisert annen bruk, de fleste med visse begrensninger.

