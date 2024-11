FBI: Falske bombetrusler mot mange valglokaler – sendt fra russiske epostadresser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ingen av truslene er blitt ansett som troverdige så langt, heter det i en uttalelse fra FBI på valgdagen.

Tidligere tirsdag pekte også Georgias delstatsminister Brad Raffensperger mot Russland da han snakket med journalister om bombetrusler mot to valglokaler der.

Truslene førte til at stemmelokaler i Union City utenfor Atlanta måtte stenge en kort periode, ifølge politiet. Nesten 90 prosent av innbyggerne i Union City er svarte amerikanere.

– Det ser ut som om de spiller oss et puss, og de vil ikke at vi skal ha et enkelt, rettferdig og nøyaktig valg. Alt som kan få oss til å strides med hverandre, regner de som en seier, sa Raffensperger.

Raffensperger ble kjent for hele USA og mange i utlandet etter valget for fire år siden, da han nektet å føye seg etter Donald Trumps krav om å endre valgresultatet i delstaten. Han er i likhet med Trump republikaner.

FBI sendte tidligere ut en uttalelse der det står at de er klar over flere bombetrusler i delstaten Georgia, men da sa de ingenting om hvor truslene kom fra. FBI har ikke nevnt hvilke delstater som er rammet.

