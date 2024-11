Ny protest mot valgresultatet i Georgia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regjeringspartiet Georgisk drøm vant valget 26. oktober med 54 prosent av stemmene, viser den offisielle opptellingen. Den mer EU-vennlige opposisjonen mener at årsaken må ha vært valgfusk og utidig russisk innblanding.

Fire partiledere fra opposisjonen talte til folkemengden. De oppfordret til daglige demonstrasjoner fram til den nye nasjonalforsamlingen trer sammen senere i november.

Oppslutningen om mandagens protest var ikke like stor som tidligere. Men blant deltakerne var klimaaktivisten Greta Thunberg som kom sammen med aktivister fra Tbilisi Pride LHBT.

– Jeg ønsker å vise at jeg er en av titusener av mennesker som står opp i kampen for demokratiet og frihet for det georgiske folket, sier Thunberg til nyhetsbyrået Reuters.

Siden Russland invaderte Ukraina, har regjeringen ført det mange anser som en prorussisk politikk, samtidig som det er innført nye lover som er sterkt begrensende for uavhengige medier og menneskerettsorganisasjoner som blir finansiert ved hjelp av utenlandsk støtte.

Georgisk drøm forsvarer politikken med at den ikke vil at Georgia blir trukket inn i krigen mellom Russland og Ukraina.

Georgia var i likhet med Ukraina en del av Sovjetunionen inntil denne gikk i oppløsning i 1991. Mot grensen til Russland ligger to russiskvennlige utbryterregioner som georgiske myndigheter har mistet kontrollen over.

