Amerikanske meningsmålere antyder fusk i valget i Georgia

Edison Research, som er hyret inn av den opposisjonsvennlige TV-kanalen Formula, sier avviket mellom deres valgdagsmåling og det offisielle resultatet peker mot manipulering.

HarrisX, som utførte en valgdagsmåling for Mtavari Arkhi, en annen opposisjonsvennlig TV-kanal i det kaukasiske landet, sier det offisielle resultatet er «statistisk umulig».

Valget ble regnet som et veiskille for den tidligere Sovjet-republikken: nærmere integrering med Europa under den provestlige opposisjonen eller tettere bånd til Russland under regjeringspartiet Georgisk drøm.

De offisielle resultatene sier regjeringspartiet, som kritikerne anklager for å ha blitt stadig mer autoritært, vant valget i oktober.

Landets provestlige president har også sagt at det offisielle resultatet er falsk. I hovedstaden Tbilisi har fler tusen demonstrert for å uttrykke sin misnøye, og det er varslet en ny demonstrasjon mandag.

Georgisk drøm og valgstyret har ikke kommet med noen umiddelbar kommentar til de amerikanske meningsmålernes funn. Mamuka Mdinaradze, et profilert parlamentsmedlem fra partiet, siteres i georgiske medier på at det Georgisk drøm som har vært utsatt for valgfusk fra opposisjonens side. Uten å legge fram dokumentasjon hevder han at regjeringspartiet fikk enda større oppslutning enn de offisielle resultatene viser.

