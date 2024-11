Sverige dropper plastposeavgift og kutter skatten på snus

Snusskatten kuttes med rundt 20 prosent fra og med fredag, samtidig som skatten på sigaretter øker med 9 prosent. Ifølge regjeringen skal dette gjenspeile de helseskadelige effektene av de to tobakksproduktene, der røyk anses for å være betydelig mer skadelig.

For flere av de vanligste snusmerkene tilsvarer skattekuttet rundt 5,50 kroner per boks, ifølge forhandleren Snusbolaget. For porsjonssnus er kuttet på 2–3 kroner per boks, men det er ikke gitt at produsentene kutter prisene sine like mye.

– Det blir spennende for forbrukerne å se hva som faktisk skjer. Noen senker prisene fullt ut, og noen senker dem en del. Andre setter prisene opp, sier Snusbolagets kommunikasjonssjef Markus Lindblad.

En annen avgiftsendring som skjer fredag, er at plastposeskatten som ble innført våren 2020, forsvinner. Avgiften på tre kroner per pose hadde umiddelbar effekt på posesalget, som sank markant allerede i 2020. Det året kjøpte gjennomsnittssvensken 55 plastposer, mot 74 poser året før. Nå er Medel-Svenssons poseforbruk nede i 17 per år, langt under EU-målet om 40 poser.

Spørsmålet er om plastposebruken øker igjen når avgiften forsvinner. Butikkjedene tror på en viss oppgang, men sier mange kunder allerede har vent seg til å bruke handlenett til å bære dagligvarene hjem.

