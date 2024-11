Liz Cheney slår tilbake i ordkrig med Trump

Ordkrigen mellom de to republikanerne startet da Trump kritiserte Cheneys far Dick Cheney, som var visepresident under George W. Bush, for å støtte Kamala Harris.

– Jeg bebreider ham ikke at han går samme vei som datteren, men datteren hans er en veldig dum person, veldig dum, sa Trump i et samtale med tidligere Fox News-programleder Tucker Carlson i Arizona.

– Hun er en radikal krigshisser. La oss gi henne et gevær og han ni andre geværer som skyter mot henne. La oss se hva hun mener da, når geværløpene er rettet mot henne, sa den republikanske presidentkandidaten.

Cheney ble på et tidspunkt regnet som en kommende stjerne blant republikanerne, men ble kastet ut av ledelsen og tapte plassen i Kongressen etter at hun kom med kraftig kritikk av Trump fordi han nektet å akseptere valgresultatet i 2020. Trump støttet motkandidaten hennes i nominasjonen til mellomvalget i 2022.

Cheney gikk i bresjen for å stille Trump for riksrett for andre gang, og i forrige måned kunngjorde hun at hun kommer til å stemme på Kamala Harris i år.

Etter Trumps siste utspill, tok Cheney til motmæle på X fredag.

– Det er sånn diktatorer ødelegger frie nasjoner. De truer dem som taler dem imot med døden, skriver hun og fortsetter:

– Vi kan ikke overlate ansvaret for landet og friheten vår til en smålig, hevngjerrig, ondskapsfull og ustabil mann som ønsker å bli en tyrann.

