Ed Sheeran frikjent for plagiat i ankesak

Sheeran var anklaget for å ha plagiert Marvin Gaye-klassikeren «Let’s Get It On».

Det var etterkommere av Ed Townsend, som skrev låten sammen med Marvin Gaye i 1973, som saksøkte både Sheeran og plateselskapet Warner Music Group. De mente Sheeran hadde plagiert akkorder og rytmer fra 70-tallshiten i sin egen låt «Thinking Out Loud».

Sheeran ble i en lavere domstol i mai i fjor frikjent for plagiatanklagene, men saken ble anket.

Fredag fikk han altså medhold i en ankedomstol i New York.

