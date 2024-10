Klimautslippene i EU falt 8 prosent i 2023

Riktignok er fallet ikke i tråd med EUs langsiktige mål om utslippskutt. Unionen er ikke i rute til å nå sin målsetting for 2030.

Men utslippsreduksjonen er likevel den største på lang tid, påpeker miljømyndigheten EEA.

– Hovedårsaken til dette store fallet var en betydelig nedgang i bruken av kull og mer fornybar energi, sier EEA i en uttalelse torsdag.

Andelen fornybar energi i EUs energiforbruk har økt fra litt over 10 prosent i 2005 til 24 prosent i 2023.

I tillegg peker miljømyndigheten på at energiforbruket har falt over store deler av Europa.

Utslippene av klimagasser i EU er nå 37 prosent lavere enn i 1990. Til sammenligning er Norges utslipp 9 prosent lavere enn i 1990.

De nye tallene fra EEA er i tråd med tall fra forskningsinstituttet Crea i Finland som ble presentert i januar. Crea påpekte da at EUs utslipp nå er nede på et nivå de ikke har vært på siden 1960-tallet.

– I denne perioden har økonomien tredoblet seg. Det viser at klimaendringene kan bekjempes uten å miste økonomisk vekst, sa analytiker Isaac Levi til The Guardian.

EUs mål for 2030 er at utslippene da skal være kuttet med 55 prosent. Ifølge EEA ligger det nå i stedet an til at nedgangen blir på minst 43 prosent.

