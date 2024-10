Israel krever at FN-ekspert går av etter folkemord-uttalelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nok en gang har FN rullet ut den røde løperen for en av de mest antisemittiske skikkelsene i moderne historie, ved å gi henne en scene der hun kan spy ut ubegrunnet propaganda og løgner, sier Israels FN-ambassadør Danny Danon.

Uttalelsen kommer etter at FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de palestinske områdene, Francesca Albanese, har gjentatt en anklage om at Israel gjennomfører folkemord på Gazastripen.

– Målet med folkemordet er å fullstendig fjerne palestinere fra områdene der de bor, områder som er en så viktig del av deres identitet og som Israel ulovlig og åpenlyst ønsker seg, sa hun onsdag.

Albanese er utnevnt av FN, men uttaler seg ikke på vegne av verdensorganisasjonen.

– Din tilstedeværelse i FN er en skam, og forræderi av alle morale standarder. Gå av umiddelbart. Legg igjen krediteringen din ved utgangsdøren og slutt deg til vennene dine i Hamas og Hizbollah, der du hører hjemme, sier Danon.

Også i august beskyldte Albanese Israel for folkemord i Gaza, en anklage Israel da avviste. Også allierte av Israel har kritisert Albanese.

Onsdag forsvarte hun seg selv på en pressekonferanse og sa dette ikke handler om henne, men om «palestinere som risikerer å bli utryddet fra landområdet sitt». Hun kalte USA en «tilrettelegger for det Israel har gjort».

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield uttalte etterpå at Albanese er «uskikket til rollen sin».

