Tuberkulose tok over 1,2 millioner liv i 2023

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser om at flere enn åtte millioner mennesker ble smittet i fjor. Det er det høyeste tallet siden FN-organet begynte å måle antall smittede.

Det betyr at etter et kortere opphold med covid-19 på toppen av dødsfall-listen, er tuberkulosen tilbake på topp av smittefarlige sykdommer. Nesten dobbelt så mange døde i fjor av tuberkulose som av hiv.

Fortsatt er det folk i Sørøst-Asia og Afrika som står for flesteparten av tilfellene. India, Indonesia, Kina, Filippinene og Pakistan har over halvparten av smittetilfellene.

– Det faktum at tuberkulose fortsatt dreper og gjør så mange mennesker syke, er en skandale når vi har verktøyene til å forhindre det, oppdage det og behandle det, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Selv om antallet smittede er på vei opp, er det fortsatt godt nytt å spore. Antall dødsfall faller globalt. I fjor var det 1,3 millioner mennesker som døde av sykdommen.

Leger Uten Grenser har lenge bedt om at det amerikanske selskapet Cepheid, som produserer tuberkulosetester brukt i fattigere land, gjør dem tilgjengelige for fem dollar per test for å øke tilgjengeligheten. Tidligere denne måneden sendte Leger Uten Grenser og 150 globale helsepartnere et åpent brev til Cepheid der de ba dem om å «prioritere folks liv» og raskt bidra til å gjøre TB-testing mer utbredt globalt.

