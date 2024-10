Rapport: Klimaendringene truer folks helse mer enn noensinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser en ny rapport fra Lancet Countdown, som 122 forskere har vært med på å lage. I åtte år har de fulgt med på 15 ulike indikatorer, og av disse er ti nå på et rekordhøyt nivå, ifølge rapporten.

Ekspertene tegner et dystert bilde av hvordan manglende håndtering av klimaendringene fører til mer død.

– Den bortkastede tiden blir betalt med liv, skriver de.

Rapporten ble offentliggjort onsdag, få uker før FNs klimatoppmøte COP29 skal holdes i Aserbajdsjan, og uken før valget i USA, som kan føre klimaskeptikeren Donald Trump tilbake i Det hvite hus.

Blant indikatorene er dødsfall som følge av ekstremvær, eldre som dør av varme, spredningen av smittsomme sykdommer og matmangel som følge av at avlinger blir ødelagt av tørke og flom.

Lancet Countdowns administrerende direktør Marina Romanello sier at det er rekordhøye trusler mot folks helse og overlevelse i alle land, og at disse har steget til et nivå som aldri er blitt registrert tidligere.

Blant annet har antall mennesker på over 65 år som dør av varme, steget med 167 prosent siden 1990, myggbårne sykdommer har spredt seg til stadig større områder, og i fjor ble det registrert rekordmange tilfeller av denguefeber, over 5 millioner.

