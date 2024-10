Nord-Koreas utenriksminister i Moskva – økt vestlig bekymring for samarbeidet

Det er Choes andre besøk i Russland på seks uker.

Det blir gjennomført samtidig som USA har meldt at tusenvis av nordkoreanske soldater allerede befinner seg på russisk jord. Det skaper frykt i vestlige land for at Nord-Korea er i ferd med å slutte seg til Russlands krig mot Ukraina, og at soldatene snart vil være å finne ved frontlinjen.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova sier at det kommer mer informasjon om innholdet i samtalene senere. Hun sier også at Choe er på vei til Moskva etter at hun landet i den russiske byen Vladivostok helt øst i Russland tirsdag. Byen ligger rundt 14 mil fra grensen til Nord-Korea.

