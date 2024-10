Biden skal delta på innsettelsen av ny president uansett hvem som vinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uavhengig av hvem som går av med seieren i presidentvalget på tirsdag, kommer Biden til å delta på innsettelsen i januar, opplyser talsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus onsdag, som samtidig lover en fredelig maktoverføring.

Det er tradisjon for at den avtroppende presidenten deltar på innsettelsesseremonien til sin arvtaker. Trump gjorde imidlertid ikke det da Biden overtok roret for fire år siden. Utenom ham er det seks andre presidenter som ikke har vært til stede ved den formelle overføringen av makt i USAs 235 år lange historie.

Trump og Harris ligger hakk i hæl på en rekke meningsmålinger i forkant av valgdagen. Biden stemte tidlig i sin hjemstat Delaware tirsdag, der hans stemme gikk sin visepresident Harris.

