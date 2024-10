Trump sier at han ikke er nazist

Georgia er en av de viktige vippestatene der republikanernes presidentkandidat Donald Trump kjemper mot demokratenes presidentkandidat Kamala Harris om det som kan bli avgjørende stemmer i neste ukes presidentvalg.

– Den nyeste linjen fra Kamala og valgkampstaben hennes er at alle som ikke stemmer på henne, er en nazist. Jeg er ikke noen nazist. Jeg er det motsatte av en nazist, sa Trump til de fremmøtte på et valgmøte i Atlanta i delstaten Georgia mandag.

På et folkemøte for CNN i Philadelphia onsdag i forrige uke ble Harris spurt om hun mener Trump er fascist.

– Ja, det mener jeg. Jeg mener også at menneskene som kjenner ham best når det kommer til dette, bør stoles på, svarte Harris.

Uttalelsen hennes var en henvisning til Trumps tidligere stabssjef John Kelly, som i et intervju med New York Times forrige tirsdag sa at Trump per definisjon er fascist, og at han ønsker å styre USA som en diktator.

Også Trumps tidligere forsvarssjef Mark Milley har omtalt Trump som fascist.

Les også: Trumps og Putins fascisme: – Den sterkes frihet brukes til å kue den svake (+)

Les også: - Det Trumps velgere har felles, er at de ikke liker muslimer, svarte og innvandrere (+)

Les også: Var Norges mest kjente statsministers kone psykopat, sviker eller idealist? (+)

Les også: Harris utfordrer Trump til å ta IQ-test