Israel hevder å ha ødelagt 80 prosent av Hizbollahs raketter

Hizbollah har bare 20 prosent av sitt tidligere arsenal av raketter og andre våpen tilbake, hevdet Gallant under et besøk på en militærbase nord i Israel tirsdag.

Gallant la ikke fram beviser for påstanden, og det er derfor uklart hvilken informasjon han bygger den på.

Uavhengige eksperter har tidligere fastslått at Hizbollah har et formidabelt arsenal, og israelske Institute for National Security Studies (INSS) anslo for en tid tilbake at det kunne være snakk om opptil 200.000 raketter.

Hizbollah selv hevder å ha 100.000 menn under våpen, og mange av soldatene er topptrente. Det gjelder ikke minst kommandosoldatene i den iransktrente Redwan-styrken.

