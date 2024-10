Hizbollah utnevner Naim Qassem til ny leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Midlertidig utnevnelse. Kortvarig, skriver Israels utenriksminister Yoav Gallant på X. Han har også lagt ved et bilde av Qassem.

I et annet innlegg skriver Gallant at «nedtellingen har begynt».

Qassem har den siste tiden vært fungerende leder i Hizbollah-militsen. Han tar over etter Hassan Nasrallah, som ble drept i et israelsk luftangrep i Beirut 27. september.

Nasrallah sto i spissen for Hizbollah i mer enn 30 år. Han hadde ikke utnevnt en arvtaker før han døde, men det var rykter om at hans nevø Hashem Safieddine var tiltenkt rollen. Safieddine ble imidlertid drept i et israelsk angrep få dager etter Nasrallah.

Også Qassem har vært en ledende figur i organisasjonen i mer enn 30 år. I 1991 ble han utnevnt til nestleder i den militære grenen av Hizbollah av daværende leder Abbas al-Musawi.

For en stund tilbake varslet Qassem en opptrapping i rakettangrepene mot Israel.

Hizbollah er på USAs terrorliste, mens EU betegner kun den militære grenen som en terrororganisasjon. Hizbollah er også en politisk bevegelse med folkevalgte representanter i Libanons nasjonalforsamling. Bevegelsen har tette bånd til Iran.

Siden slutten av september har Israel trappet opp angrepene mot Hizbollah i Libanon og gjennomført omfattende luftangrep mot områder der Hizbollah står sterkt.

