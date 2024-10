FN-sjefen: Tapet av natur er en eksistensiell krise

Rundt 12.000 delegater fra en rekke land er nå samlet til toppmøte om biologisk mangfold i Cali i Colombia.

Målet med konferansen er å sikre at de 23 FN-målene som ble vedtatt på COP15 for to år siden, kan nås innen 2030, slik at tapet av natur kan stanses og reverseres.

– Hver eneste dag mister vi flere arter. Hvert minutt tømmer vi et lastebillass med plastavfall i havene, elvene og innsjøene våre. Det er ingen tvil, det er slik en eksistensiell krise ser ut, sa Guterres.

Jordas innbyggere må slutte å plyndre og i stedet begynne å ta vare på naturen, understreker han.

– Fortsatt ødeleggelse vil bare bidra til mer sult, drive flere på flukt og føre til flere væpnede konflikter, sa Guterres.

– Natur er liv. Og vi fører krig mot den. Ingen land, verken rike eller fattige, slipper unna de ødeleggelsene klimaendringene forårsaker, tapet av naturmangfold, utarmingen av jorda eller forurensing, sa han.

– Disse miljøkrisene henger sammen, sa Guterres.

