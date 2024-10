Trumps valgmøte i New York i gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Køen av Trump-tilhengere fra nær og fjern slanget seg fortsatt rundt den svære arenaen som kan ta 20.000 tilskuere midt i Trumps hjemby New York City, selv om salen allerede var full.

Åpningsinnslagene var typiske Trump-innslag, med en lang sekvens fra filmen «Patton», et maleri av et amerikansk flagg med Trump i forgrunnen med patriotisk musikk i bakgrunnen og stand-up-komikeren Tony Hinchcliffe som kom med en serie vitser, mange av dem av dem om svarte, latinos og jøder i rasistiske ordelag.

– Jeg vet ikke om dere vet det, men det er en flytende søppeløy midt i havet akkurat nå, og jeg tror den heter Puerto Rico, sa Hinchcliffe. Vitsen ble straks trukket fram av motkandidaten Kamala Harris, som håper å trekke til seg de puertoricanske velgerne.

Republikanske talere

Blant talerne på møtet er en rekke republikanske politikere, Tesla-gründeren og X-eieren Elon Musk og den tidligere presidentkandidaten Robert F. Kennedy, som har sluttet seg til Trumps kampanje. De fleste av USAs kjente musikere støtter imidlertid Harris.

Flere spør seg hvorfor Trump holder et valgmøte i New York, som er en demokratisk høyborg og befinner seg i en delstat han ikke har sjanse til å vinne. Men møtet gir ham det han mest av alt liker: flomlys, full dekning og et landsomfattende publikum.

Imens fokuserer Harris på vippestatene de begge trenger for å vinne valget. Søndag trålte hun nabolag i Philadelphia i Pennsylvania, der hun besøkte en kirke, en afroamerikansk frisørsalong og et puertoricansk bakeri.

Madison Square Garden har vært arena for en lang rekke berømte konserter med blant andre Rolling Stones, Madonna og U2, samt både demokratiske og republikanske landsmøter.

Stort nazimøte

Men arenaen er også kjent for et stort høyreekstremistisk nazimøte i 1939, med hakekors, ørner og nazihilsener, noe New York-pressen har merket seg.

Mange motstandere av Trump samlet seg også på Manhattan og ropte ukvemsord mot ham. En hadde et banner med teksten «Velkommen til nazimøtet».

Møtet søndag finner sted bare dager etter at Trumps stabssjef i to år, John Kelly, uttalte at Trump perfekt passer definisjonen av en fascist. En uke før uttalte Trumps tidligere forsvarssjef, general Mark Mllley, det samme.

