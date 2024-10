Foreløpig resultat: Provestlige partier vant i Bulgaria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oppslutningen ligger an til å bli på 26 prosent etter at over 82 prosent av stemmene var telt mandag morgen.

Det betyr at de trenger å samarbeide med andre partier for å danne regjering.

Den nest største alliansen er den liberalkonservative alliansen PP-DB med 14,76 prosents oppslutning.

Begge alliansene mener er klare i sin støtte til EU og Nato og ønsker fortsatt å støtte Ukraina i krigen mot Russland.

Det prorussiske og sterkt nasjonalistiske partiet Vazrazdane kom på tredjeplass med 13,8 prosent av stemmene, ifølge de foreløpige resultatene.