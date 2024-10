Eriksen Søreide: Israels UNRWA-forbud er svært dramatisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Situasjonen på Gaza er helt uholdbar. Det er behov for en umiddelbar våpenhvile, men det er også behov for at nødhjelp faktisk slippes inn, sier Søreide.

At de folkevalgte i den israelske nasjonalforsamlingen mandag vedtok å forby FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), kommer til å gjøre situasjonen for palestinerne mye verre, advarer hun.

– Det er svært dramatisk. I likhet med Norge og flere andre land, har også USA advart Israel tydelig mot å vedta denne loven, sier Søreide.

– UNRWA yter avgjørende hjelp til millioner av palestinere på Gaza, Vestbredden og i regionen. Høyre har hele tiden støttet at Norge skulle fortsette pengestøtten til UNRWA da andre givere stoppet den, og at lovforslagene ble vedtatt i Knesset vil få dramatiske konsekvenser for sivile palestinere, sier hun.

