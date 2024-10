Advokat: Barghouti mishandlet av israelske fangevoktere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barghouti soner fem livstidsdommer i Megiddo-fengselet i Israel. Ifølge flere palestinske organisasjoner ble han brutalt overfalt av voktere der 9. september.

Fatah-lederen holdes isolert fra andre innsatte i fengselet og får bare unntaksvis ha kontakt med omverdenen.

Søndag fikk en advokat anledning til å møte ham. Det var Barghoutis først besøk utenfra på tre måneder.

Alvorlige skader

Under møtet fortalte Barghouti om overfallet som resulterte i skader på ribbein, i den høyre armen og blødning fra det ene øret. Han fikk også alvorlige ryggsmerter, opplyser Den palestinske fangeklubben, Den palestinske kommisjonen for innsatte og Barghoutis egen støttegruppe i en felles kunngjøring.

Det israelske fengselsvesenet kommenterer ikke anklagen direkte, men opplyser at Barghouti to ganger det siste året har fremmet formelle klager på fangevoktere for mishandling.

Retten har behandlet begge klagene og konkludert med at fengselsvesenet ikke har brutt loven, heter det.

Palestinernes Mandela

Barghouti ledet tidligere partiet Fatah på Vestbredden, men nyter også oppslutning i andre palestinske grupper.

Han ble tatt til fange av israelske styrker i 2002 og fikk to år senere fem livstidsdommer for sin rolle under intifadaen, det palestinske folkeopprøret mot israelsk okkupasjon som brøt ut i 2000.

Barghouti avviste rettssaken som en farse, og mange omtaler ham som palestinernes Nelson Mandela.

Over 9000 palestinere fra den okkuperte Vestbredden sitter nå i israelsk fangenskap, ifølge fangenes organisasjoner.

Israel har i tillegg tatt et ukjent antall krigsfanger i Gaza.

