Skudd avfyrt mot bilen til Bolivias ekspresident

– Dette var planlagt. Det er 14 kulehull. Hensikten var å drepe Evo, sa han selv etter hendelsen og viste fram en video av ham i forsetet med to kulehull i frontruta.

Sjåføren hans ble skadet i skytingen, som fant sted i Cochabamba da to biler avskar bilen hans på veien. Morales sier at ett skudd passerte rett forbi hodet hans.

Hendelsen viser hvor spent den politiske situasjonen er i Bolivia for tiden. Lørdag beskyldte regjeringen Morales for å destabilisere landet etter at hans tilhengere i to uker har sperret veier og hindret mat- og drivstofforsyningen.

Den nåværende presidenten Luis Arce var tidligere finansminister mens Morales var president, men selv om de er medlemmer av samme parti, er de to den siste tiden kommet på kant med hverandre.

Morales er også den siste tiden anklaget for forhold til mindreårige. Han møtte ikke da han nylig ble innkalt til avhør i saken, og nå utstedes det arrestordre mot ham. Selv avviser han anklagene.

