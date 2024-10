Regjeringspartiet innrømmer valgnederlag i Litauen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lederen for regjeringspartiet Fedrelandsforbundet, utenriksminister Gabrielius Landsbergis, sier partiet har tapt valget, og at han håper sosialdemokratene vil danne en ansvarlig regjering.

– Valgresultatet viser at det litauiske folket ønsker forandring, sier Vilija Blinkeviciute, leder for det sosialdemokratiske partiet.

Hun legger til at de foreløpige resultatene tyder på at Sosialdemokratiet vil kunne samle flertall og danne regjering med to andre partier. Med 64 prosent av stemmene telt opp ser sosialdemokratene ut til å få 33 av de 141 plassene i nasjonalforsamlingen.

Valget vil ikke endre Litauens Russland-politikk. Det ventes at landet fortsatt skal bruke en betydelig del av statsbudsjettet på forsvaret.

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)