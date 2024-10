Saudi-Arabia fordømmer angrepet på Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en uttalelse lørdag sier Saudi-Arabia at angrepet var en krenkelse av Irans suverenitet og et brudd på folkeretten.

Saudi-Arabia ber alle parter trappe ned spenningen og oppfordrer det internasjonale samfunnet til å gripe inn for å hindre eskalering og få slutt på konfliktene i regionen.

Qatar og Egypt

Qatar og Egypt, som begge det siste året har samarbeidet med USA om å forsøke å få på plass en våpenhvile i Gaza, fordømmer også angrepet.

Qatar kaller det en åpenbar krenkelse av Irans suverenitet og uttrykker stor bekymring for de potensielt farlige konsekvensene, mens Egypt fordømmer alle handlinger som truer regional sikkerhet og stabilitet.

Også De forente arabiske emirater, Oman og Kuwait fordømmer det israelske angrepet, mens Irak kaller angrepet israelsk aggresjon og uttrykker solidaritet med sin nabo.

Kraftig fordømmelse fra Tyrkia

Også Tyrkia fordømmer Israels angrep på Iran og krever en slutt på det de kaller Israels terror i regionen.

– Å få slutt på terroren som Israel skaper i regionen, er blitt et historisk oppdrag for etableringen av internasjonal fred og sikkerhet, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet.

– Vi fordømmer på det sterkeste det israelske angrepet. Ved å gjennomføre folkemord i Gaza, forberede annektering av Vestbredden og drepe sivile hver dag i Libanon har Israel brakt regionen til randen av en større krig, heter det videre.

USA håper angrepene er over

USA gjør det klart at de støtter Israels rett til selvforsvar, men uttrykker også håp om at de gjensidige angrepene mellom Israel og Iran kan rundes av etter angrepet natt til lørdag.

Dersom Iran velger å svare på Israels angrep, står USA klar til igjen å forsvare ethvert angrep, opplyser en høytstående amerikansk tjenesteperson til Reuters.

Dette bør være slutten på den direkte militære angrepsvekslingen mellom Iran og Israel, sier den høytstående kilden i Biden-administrasjonen til både Reuters og AP.

Ber Iran ikke svare

Storbritannias statsminister Keir Starmer er klar på at Israel har rett til å forsvare seg, men er like klar på at det er nødvendig å unngå videre opptrapping. Han ber Iran om ikke å svare på angrepet.

Russland frykter en eksplosiv eskalering av konflikten mellom Israel og Iran etter angrepet, sier utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova og ber alle parter vise tilbakeholdenhet.

Også Frankrike ber alle parter avstå fra eskalering og handlinger som forverrer den ekstremt spente situasjonen i regionen.

Natt til lørdag kom Israels lenge ventede gjengjeldelsesangrep mot Iran etter det iranske rakettangrepet på Israel for tre uker siden. Militæranlegg og produksjonsanlegg for raketter var målet.

To iranske soldater er meldt drept, men Iran sier at skadene var begrensede.

