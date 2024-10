NASA-astronaut på sykehus etter romferd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem det er snakk om og hva helseproblemet er, er ikke kjent. NASA viser til personvernhensyn og har så langt gitt lite informasjon om saken.

Tidligere sa den amerikanske romfartsorganisasjonen at hele mannskapet på fire som vendte tilbake fra ISS fredag, ble fløyet til et helsesenter for en sjekk.

NASA-astronautene Matthew Dominick, Michael Barratt og Jeanette Epps samt den russiske kosmonauten Alexander Grebenkin har vært på et nesten åtte måneder langt oppdrag på romstasjonen. De fire romfarerne landet i Atlanterhavet nær Florida fredag ​​morgen.

Mannskapet gjennomgikk en standard medisinsk undersøkelse da de forlot fartøyet Crew Dragon-fartøyet, ifølge NASA, som vanligvis er ordknappe når det gjelder medisinske problemer for astronauter.

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)