Kinesiske hackere kan ha hentet data fra Trump og Vances telefoner

Telefonen til visepresidentkandidat J.D. Vance kan også være rammet, sier kilder som er kjent med saken til avisen.

Etterforskerne jobber med å finne ut hvilke data som eventuelt ble stjålet eller observert ved det angivelige datainnbruddet, som beskrives som «sofistikert».

Kildene uttaler seg ifølge The New York Times anonymt for å omtale en pågående og svært sensitiv nasjonal sikkerhetssak.

Telefonene til sentrale politikere kan være en gullgruve for etterretningstjenestene i et rivaliserende land som Kina. Hvem som snakker og tekster med kandidatene, hvor ofte de kommuniserer med forskjellige personer, hvor lenge de snakket sammen og så videre kan være svært verdifullt å vite.

Slike opplysninger kan være enda mer verdifulle hvis de kan følges i sanntid.

Trumps valgkampteam fikk denne uken vite at de var blant dem som var mål for hackerne, som skal ha trengt seg inn i teleleverandøren Verizons systemer, ifølge avisens kilder.

