Astronauter til helsesjekk etter landing ved Florida-kysten

De fire romfarerne avsluttet et nesten åtte måneders oppdrag på den internasjonale romstasjonen ISS, sa den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, uten å gi ytterligere detaljer.

NASA-astronautene Matthew Dominick, Michael Barratt og Jeanette Epps samt den russiske kosmonauten Alexander Grebenkin ble ført til et lokalt helsesenter for ytterligere undersøkelse, sa NASA i en uttalelse etter at mannskapet kom tilbake fra ISS om bord på et Crew Dragon-romfartøy.

Mannskapet gjennomgikk en standard medisinsk undersøkelse da de forlot fartøyet, sa NASA, men la til at alle besetningsmedlemmene ble fløyet til anlegget sammen, som en ekstra forsiktighetsregel.

NASA, som vanligvis er ordknapp når det gjelder medisinske problemer for astronauter, ville ikke oppgi hva som førte til det ekstra helsetiltaket eller beskrive mannskapets tilstand.

