Ukraina: Nordkoreanske soldater satt inn i Kursk-regionen

Ifølge den militære ukrainske etterretningstjenesten er utplasseringen skjedd fra 23. oktober, altså onsdag.

Ukraina kontrollerer et område i den russiske grenseregionen Kursk etter en offensiv som startet i august.

I en uttalelse på etterretningstjenestens Telegram-kanal heter det at rundt 12.000 nordkoreanske soldater, blant dem 500 offiserer og tre generaler, allerede er i Russland, og at de trener ved fem militærbaser.

Viseforsvarsminister ansvarlig

Antallet stemmer overens med det antallet nordkoreanske soldater sørkoreanske myndigheter tidligere har sagt skulle sendes til Russland.

– Moskva har utnevnt viseforsvarsminister Junus-Bek Jevkurov som den ansvarlige som skal ha oppsyn med trening og tilpassing av de nordkoreanske styrkene, heter det i meldingen.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier EU er dypt bekymret over meldingene om utplasseringen. Han omtaler den som en «ensidig, fiendtlig handling av Nord-Korea med alvorlige konsekvenser for fred og sikkerhet i Europa og verden».

– Utviklingen illustrerer igjen hvordan Russland sprer ustabilitet og eskalering i regionen og globalt, fortsetter Borrell.

Skarp EU-kritikk

Han sier det økende russiske militærsamarbeidet med Nord-Korea viser at Russland ikke er interessert i fred, «til tross for deres uttalelser om at de er klare til å forhandle».

– Tvert imot, Russland eskalerer og søker desperat all hjelp i sin krig, sier han på vegne av EUs medlemsland.

Russlands president sa torsdag at det var Russlands egen sak hvordan landet utvikler sitt partnerskap med Nord-Korea. Han benektet ifølge Reuters ikke meldingene om at det er nordkoreanske soldater i landet.

