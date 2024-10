Israel hevder Al Jazeera-journalister er med i væpnede grupper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Al Jazeera fordømmer israelske anklager mot sine journalister i Gaza og advarer mot dette som et påskudd for å gå etter dem, heter det i en uttalelse fra kanalen.

Det israelske militæret (IDF) har offentliggjort det de hevder er dokumenter funnet på Gazastripen som beviser at mennene er tilknyttet gruppene. Ifølge IDF er det listet opp blant annet personalinfo, lønn og oversikt over militær opplæring i dokumentene.

– Disse dokumentene er beviset på at Hamas-terrorister er integrert i den qatarske kanalen Al Jazeera, heter det i en IDF-uttalelse.

– Kanalen anser disse fabrikkerte anklagene som et skamløst forsøk på å fortie de få journalistene som er igjen i regionen, noe som vil holde krigens harde realiteter skjult for publikum verden rundt, svarer Al Jazeera i sin uttalelse.

Al Jazeera beskriver videre Israels handlinger overfor kanalen som kriminelle, ufortjent strenge og uansvarlige. De siste anklagene føyer seg inn i et bredere mønster med fiendtlighet, heter det videre.

Videre anklager kanalen Israel for med overlegg å ha drept flere av dens journalister, blant dem Samer Abu Daqqa og Hamza Dahdouh. Israel nekter for at de angriper journalister.

Israel har lenge anklaget Al Jazeera for ensidig dekning og har stengt kanalens kontorer i Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Al Jazeera har hardnakket avvist de israelske anklagene om tendensiøs dekning.

