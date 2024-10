Jens Stoltenberg slås til ridder i Sverige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant de andre mottakerne av ridderordenene er USAs utenriksminister Antony Blinken, Finlands tidligere statsminister Sanna Marin og Finlands tidligere utenriksminister Pekka Haavisto.

– Utmerkelsene er et uttrykk for vår store takknemlighet for disse personenes innsats i forbindelse med Sveriges medlemskap i Nato, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson i en pressemelding.

– Jeg vil dessuten rette en særskilt takk til Finlands tidligere president Sauli Niinistö, som allerede tidligere har fått Serfimerordenen, legger Kristersson til.

De ti mottakerne får den kongelige Nordstjärneordenen.

