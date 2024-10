Irak: IS-leder drept av sikkerhetsstyrker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg til Jasim al-Masroui Abu Abdel Qadir ble også åtte andre i ledergruppa til IS i Irak drept i det statsminister Sudani omtaler som en «heroisk operasjon» utført av irakiske sikkerhetsstyrker.

Under operasjonen oppdaget sikkerhetsstyrkene store mengder våpen, ammunisjon og annet utstyr i tillegg til rom brukt til å produsere sprengladninger, opplyser den irakiske hæren.

IS tok kontroll over store deler av Irak og Syria i 2014 og erklærte opprettelsen av sitt kalifat. IS ble nedkjempet i 2019, men forsvant ikke helt.

Ifølge det amerikanske militæret er om lag 2500 krigere fortsatt aktive i de to landene der de fortsatt gjennomfører angrep.