Flere meldes drept i israelsk angrep ved sykehus i Beirut

Ifølge en sykehuskilde ble parkeringsplassen rett utenfor Rafik Hariri-sykehuset i den libanesiske hovedstaden truffet.

– Angrepet fra den israelske fienden nær Hariri-sykehuset drepte, ifølge foreløpige tall, fire mennesker, blant dem et barn, og 24 ble såret, heter det i en uttalelse fra Libanons helsedepartement. Videre heter det at angrepet forårsaket betydelige skader på sykehuset.

Libanesiske medier meldte også om israelske luftangrep mot bydelen Ouzai sentralt i Beirut. Det skal være første gang denne bydelen rammes.

Øyenvitner fortalte også om høye smell og lyden av eksplosjoner i forstedene sør for Beirut sent mandag kveld. Det skjedde like etter at Israel kom med ny evakueringsordre for Beirut.

Libanons statlige nyhetsbyrå NNA meldte rundt midnatt lokal tid om minst 13 luftangrep mot de sørlige forstedene.

Litt tidligere på mandagskvelden opplyste direktøren ved Sahel-sykehuset i det sentrale Beirut at sykehuset var evakuert etter at Israel hevdet at Hizbollah hadde en bunker full av kontanter og gull under sykehusbygningen, noe sykehusdirektøren avviser.

